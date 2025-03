Cesena, Mignani: “Contro lo Spezia la partita più importante della stagione”

Parla Mignani. L’allenatore del Cesena, ex Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia valido per la 30esima giornata. Il tecnico ha sottolineato l’importanza della partita per i suoi e la voglia di strappare punti ai liguri, autori di una stagione fin qui straorinaria.

“Ci aspetta una partita molto difficile, tanti punti ci separano in classifica, ma in Serie B sono tutte gare toste. Lo Spezia però è una squadra che mette alla prova e nelle condizioni di tirare fuori più di quel che si ha. Vogliamo portare a casa dei punti perché quelli che abbiamo già conquistato non sono sufficienti al momento attuale. Quella di domani per noi sarà la partita più importante della stagione”, ha dichiarato Mignani.

Il Cesena cercherà di fermare la corsa dello Spezia e conquistare punti fondamentali per consolidare la propria posizione nella zona playoff. D’altra parte, i liguri, guidati da mister D’Angelo, punteranno a strappare i tre punti in terra romagnola per cercare di allungare ulteriormente il distacco tra il terzo e il quarto posto attualmente occupato dalla Cremonese, che affronterà il Palermo al “Renzo Barbera” in un match decisivo per entrambe le squadre.





LEGGI ANCHE

PALERMO – CREMONESE, LE PROBABILI