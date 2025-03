Pescara, Baldini: “Serie B? Serve un miracolo e crederci non costa nulla”

L’allenatore del Pescara, Silvio Baldini, protagonista della cavalcata playoff che nel 2022 portò il Palermo in Serie B, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita delicata contro la Vis Pesaro.

“La squadra si era smarrita? Noi abbiamo delle caratteristiche e per rendere a mille tutti dobbiamo remare verso la stessa direzione. Ora i ragazzi sono cresciuti molto anche mentalmente e sanno che nelle difficoltà non bisogna abbattersi – ha detto Baldini -. Pensiamo però partita per partita. Ora c’è la Vis Pesaro. Ma perché non può succedere anche a noi un miracolo? Serve un miracolo. E crederci non costa nulla“.

Il Pescara è attualmente al quarto posto in classifica e con ogni probabilità proverà a giocarsi le sue chances per la promozione tramite i playoff. La speranza dei tifosi abruzzesi è che Baldini possa replicare con i delfini quanto fatto a Palermo. Una vittoria contro la Vis Pesaro servirebbe per provare a scavalcare la Torres al terzo posto e occupare la migliore posizione possibile in ottica spareggi.





