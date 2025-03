Serie B, allerta meteo in Toscana: a rischio Pisa – Mantova

La gara tra Pisa e Mantova, in programma sabato 15 marzo e valida per la 30ª giornata, è a rischio rinvio a causa dell’allerta meteo che sta interessando la Toscana in queste ore. Da monitorare anche la situazione legata al rischio di esondazione dell’Arno.

Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti: il Pisa per riscattarsi dalle due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Spezia, rispettivamente prima e terza in classifica, e per confermare il secondo posto in ottica promozione diretta. Il Mantova di Possanzini, invece, è alla ricerca disperata di un risultato utile per uscire dalla zona playout. I lombardi non vincono dalla sfida in trasferta contro il Cittadella di metà gennaio, unica vittoria nelle ultime 11 partite di campionato.

Vicino Pisa c’è Firenze, città a rischio in egual modo: è per questo motivo che nelle ultime ore si sta valutando anche il rinvio di Fiorentina – Juventus.





