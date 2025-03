Serie A, anticipi e posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata

La Lega Serie A ha reso noti, tramite un comunicato ufficiale, gli anticipi e i posticipi dalle 31esima alla 33esima giornata. Tre partite si giocheranno domenica 20 aprile, ovvero nel giorno di Pasqua: Empoli-Venezia, Bologna-Inter e Milan-Atalanta.

IL COMUNICATO

La 31^ giornata prende il via venerdì 4 aprile con Genoa-Udinese alle 20.45. il giorno successivo il programma si apre alle 15.00 con Monza Como per proseguire alle 18.00 con Parma-Inter e alle 20.45 con Milan-Fiorentina. Domenica all’ora di pranzo in campo Lecce e Venezia, mentre alle 15.00 tocca a Empoli-Cagliari e Torino-Hellas Verona. Atalanta-Lazio si gioca alle 18.00 seguita in serata da Roma-Juventus. Bologna-Napoli, lunedì sera, è la sfida conclusiva del turno di campionato.

Lazio-Roma, domenica 13 aprile alle 20.45 si prende la scena nella 32^ giornata che comincia venerdì con Udinese-Milan. Sabato 12 aprile in campo Venezia-Monza alle 15.00 , Inter-Cagliari alle 18.00 e Juventus-Lecce alle 20.45. Atalanta-Bologna è la sfida di pranzo della domenica, che prevede ancora due partite in contemporanea alle 15.00, Fiorentina-Parma ed Hellas Verona-Genoa, prima di Como-Torino alle 18.00. Chiude ancora il Napoli, impegnato lunedì sera in casa contro l’Empoli.





La Serie A Enilive nel fine settimana successivo torna in campo a Pasqua: apre alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 c’è Bologna-Inter, mentre alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Tre sfide, Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Hellas Verona in programma anche il giorno prima, sabato 19 aprile sempre alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45, mentre il grosso del turno si gioca il lunedì dell’Angelo. Niente grigliata di Pasquetta per Torino e Udinese, in campo alle 12.30, e a rischio anche quella di Cagliari e Fiorentina che si affrontano alle 15.00. Genoa-Lazio è in programma alle 18.00, mentre chiude Parma-Juventus alle 20.45

LEGGI ANCHE

PALERMO – CREMONESE, LA CARICA DEI TIFOSI