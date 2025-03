Antonini: “Oggi ho letto una dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo…”

Valerio Antonini non è mai banale. Il patron del Trapani utilizza il suo profilo X come uno strumento di comunicazione a 360°: parla di calciomercato, calcio, politica, altri sport… In uno dei suoi ultimi messaggi, il presidente ha commentato l’intervista che Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, ha concesso ai colleghi della Gazzetta.

“Ho letto una dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo oggi – scrive Antonini – . Diceva terzi o ottavi per i playoff l’importante è arrivarci bene di testa. Speriamo che i miei giocatori capiscano che oramai arrivare quarti o decimi è praticamente la stessa cosa. Se non il fatto di giocare in casa la partita dei 32mi e 16mi. La testa farà la differenza. Si sveglieranno da questo lungo torpore?”.

Il Trapani è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Avellino nel turno infrasettimanale. La squadra di Torrente è fuori dalla zona playoff, occupa il dodicesimo posto in classifica ed è a -3 dalla Juventus Next Gen decima.





LEGGI ANCHE

DIONISI: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

PALERMO – CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI