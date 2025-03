Pohjanpalo a La Gazzetta: “Palermo vale la A. Arriviamo ai playoff, poi ce la giochiamo”

“Il mio obiettivo è segnare, anche perché si viene valutati per i numeri“. Con la mente lucida Joel Pohjanpalo, intervistato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

Il bomber rosanero analizza il campionato. “A differenza della Serie A, in Serie B è più importante non perdere. A volte se non puoi vincere meglio un punto”. Poi, I playoff. “Più in alto arriviamo meglio è. Però i playoff sono un altro torneo e si giocano con la testa. Tutto è possibile, terzi o ottavi, sarà la mentalità a fare differenza”.

Infine, tra i vari temi, anche il rapporto con Brunori. “Non siamo gli unici, ma siamo molto forti. Possiamo migliorare, non solo con Matteo, ma anche con Le Douaron e Henry”.





“Avrò 34 anni quando scadrà il contratto, mi immagino in Serie A, il club ci vuole arrivare il prima possibile e la chiarezza con cui me l’ha detto mi ha conquistato, in genere in Italia si tende a nascondere gli obiettivi”, ha detto il finlandese.