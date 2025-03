Repubblica – “La doppia missione del Palermo, tra piazzamento play-off e pubblico da riconquistare”

Il Palermo si prepara al rush finale, a partire dall’ostica gara contro la Cremonese di venerdì che darà risposte in chiave futura. Un’arma in più dei rosanero sono i tifosi, ma nel corso della stagione le presenze allo stadio si sono ridotte. Lo sottolinea Repubblica che analizza i numeri dell’andata.

“Il traguardo da sogno sarebbe centrare il record stagionale di 26mila spettatori, così da surclassare i 25.460 ottenuti contro la Salernitana il 6 ottobre: sfida che paradossalmente rappresenta il primo momento di flessione per i tifosi che dopo la sconfitta avrebbero perso animo senza più superare quota 20mila eccetto due occasioni: un mese dopo, a novembre, contro la Samp (21425) e col Pisa a gennaio (21.585)”.

“Il secondo periodo di sfiducia, invece, coincide con il girone di ritorno e con la batosta in esterna (2-1) subita per mano del Cittadella che lasciò i tifosi disillusi per il match col Modena dove la società rosanero, uscita vittoriosa, ha ottenuto numeri inferiori all’intera annata: 16.645 persone, appena 2.965 i biglietti staccati. Per intenderci, ben 8.815 in meno di quelli ceduti in casa con la Salernitana”, si legge.