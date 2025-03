Novellino: “Serie B? Per i playoff credo nel Palermo. Su Trapani e Catania in C…”

“Tra Pisa e Spezia per la promozione diretta? Pisa. Sono convinto che Inzaghi riuscirà ad andare in A”. Non ha dubbi Walter Novellino, intervistato da Tuttomercatoweb sulla B e altri temi.

Il tecnico punta sui rosa ai playoff. “Credo nel Palermo. Ha preso Pohjanpalo a gennaio e ha rimesso al centro del progetto Brunori. Si, ai playoff dico Palermo”.

I fine, la Serie C. “Pensavo che il Catania facesse meglio. Il Trapani ha una buona squadra ma ha fatto troppi cambi. L’Audace Cerignola intanto non si ferma, corre verso la B”.