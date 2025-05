Italia U17 in semifinale dell’Europeo, Favo: “Felici di aver concluso il girone a punteggio pieno”

L’Italia Under 17 guidata da Massimiliano Favo, ex giocatore del Palermo, vola in semifinale agli Europei di categoria. Un cammino fin qui impeccabile per gli Azzurrini, che hanno chiuso il girone a punteggio pieno, con tre vittorie su tre.

Ad attendere la Nazionale nella semifinale ci sarà il Portogallo, avversario ostico ma alla portata per una squadra che finora ha dimostrato grande organizzazione, qualità e spirito di gruppo. Favo e i suoi ragazzi sognano in grande.

Nel post partita, Favo ha commentato così il percorso fin qui disputato dai suoi ragazzi: “Ci tenevo particolarmente a concludere il girone a punteggio pieno, perché questi ragazzi lo meritano, dal primo all’ultimo. Cerchiamo di proporre un calcio propositivo ed esteticamente gradevole, perché penso che se giochi bene a calcio, prima o poi i risultati arrivano. Molto spesso noi italiani veniamo tacciati di giocare un calcio difensivo, che specula sull’avversario. L’anno scorso, proponendo un gioco offensivo, non solo siamo riusciti a vincere, ma abbiamo anche ricevuto tantissimi complimenti dai nostri avversari”.





