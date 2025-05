Il Palermo si dà al padel, la sfida tra giocatori rosanero

Cominciano le vacanze per i giocatori del Palermo: il “rompete le righe” per la stagione 2024/25 è stato venerdì 23 maggio, data in cui si è svolto l’ultimo allenamento a Torretta e in cui i calciatori si sono salutati con Alessio Dionisi, tecnico che non verrà riconfermato sulla panchina rosanero. Non tutti i calciatori hanno però lasciato la città, anzi alcuni si stanno tenendo in allenamento praticando altri sport.

È il caso del capitano Matteo Brunori e dei suoi compagni Valerio Verre, Roberto Insigne e Francesco Di Mariano: i quattro si sono sfidati a padel, uno sport che negli ultimi anni è salito molto di moda ed è praticato, oltre che dai professionisti, anche da molti calciatori ed ex calciatori.

In attesa dell’inizio della nuova stagione, che potrebbe riservare parecchie novità, i calciatori rosa si stringono comunque in gruppo svolgendo insieme delle attività al di fuori del contesto lavorativo. Una situazione non scontata che può essere letta come simbolo di unione tra i giocatori.