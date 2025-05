Venezia, il ds Antonelli: “Pohjanpalo? Abbiamo cercato di avere il massimo”

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa, e tra i tanti temi affrontati, il direttore ha parlato di Joel Pohjanpalo. Il centravanti ha lasciato Venezia nel mercato invernale per approdare al Palermo.

“Abbiamo cercato di fare il nostro gioco e avere il massimo – afferma -. C’è stata comunque un’operazione importante. Se abbiamo subito questa decisione? Più che subita, mi dispiace non essere riusciti ad arrivare ad obiettivi che ci avrebbero permesso di completare l’organico. Joel è un grande calciatore e ragazzo, ma non avevamo la struttura per supportare lui, dal punto di vista tecnico”.

Poi aggiunge sul sostituto di Pohjanpalo: “Abbiamo inserito Fila per queste caratteristiche, non è stato facile in con i tempi che vi ho detto, nonostante sapevo che potesse servire un giocatore pronto per la Serie A. La prima cosa che farò quest’anno sarà prendere un attaccante”.





