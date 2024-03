Italia U21, Nunziata: “Desplanches non gioca a Palermo ma si è presentato sempre bene”

“Il lavoro che sta facendo Fabrizio Ferron è incredibile. E Sebastiano, sebbene non giochi, si è sempre presentato bene in Nazionale“. Sono le parole del ct dell’Italia U21 Carmine Nunziata su Desplanches, portiere del Palermo, alla vigilia del match contro la Lettonia che gli azzurrini giocheranno in casa, a Cesena.

L’allenatore ha dunque parlato del portiere rosanero, che ha zero presenze in stagione con il Palermo ma che ha sempre ricevuto la chiamata e ha sempre giocato titolare. Inoltre Desplanches ha appena recuperato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un periodo, solamente nelle ultime tre partite disputate dal Palermo si è seduto in panchina.