Italia, prove generali per il centravanti: Retegui stende il Venezuela

L‘Italia batte il Venezuela in amichevole: l’indicazione migliore che Luciano Spalletti può trarre da questa partita è data dalla doppietta di Mateo Retegui, che si candida sempre più a un posto da titolare per l’Europeo che si giocherà in estate.

Il primo tempo è pieno di episodi a partire dal rigore assegnato al Venezuela per l’ingenuità commessa da Buongiorno: dal dischetto si presenta però Rondon (che il penalty se lo era conquistato) che apre il destro, Donnarumma para. Gli azzurri passano in vantaggio con il gol di Retegui su assist di Cambiaso, ma si fanno subito recuperare dal gol di Machis.

Nella ripresa spazio ai cambi e anche al secondo gol del centravanti italo-argentino, che si prende la palma di migliore in campo. Il prossimo impegno dell’Italia è domenica contro l’Ecuador.