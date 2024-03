Gardini: “Benvenuti agli amici del Lommel, questo incontro una notevole opportunità”

Giovanni Gardini accoglie il Lommel a Palermo: l’amministratore delegato del Palermo ha parlato ai microfoni del club rosanero dell’importanza dell’amichevole contro la squadra belga, arrivata in Sicilia in questa sosta per le nazionali.

“Diamo il benvenuto agli amici del Lommel che accogliamo con grande orgoglio nel nostro Palermo CFA a poche settimane dall’inaugurazione ufficiale. Dopo le preziose esperienze della scorsa stagione a Manchester e Girona siamo lieti di poter ricambiare l’ospitalità mettendo a disposizione il nostro nuovo Centro Sportivo ad un Club della famiglia del City Football Group.

Oltre ad essere una notevole opportunità di condivisione di strategie e di valori etici e sportivi, la visita a Palermo del Lommel consentirà di esaltare ed esportare le bellezze della città di Palermo e l’infinita passione dei tifosi rosanero”.