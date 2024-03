Palermo, il Lommel è arrivato a Torretta: sabato l’amichevole

Il Lommel è a Palermo: il club belga che sabato affronterà i rosanero in amichevole al Renzo Barbera in occasione della pausa delle nazionali è atterrato nel capoluogo siciliano.

Ad accogliere la squadra c’è stato il pullman del Palermo che ha subito portato i calciatori a Torretta, dove si alleneranno in questi due giorni.

Il Lommel è una delle squadre di proprietà del City Group e milita nella seconda divisione belga: si trova al secondo posto in classifica, l’ultimo utile per la promozione in Jupiler League.