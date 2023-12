Juventus – Roma 1 – 0, LE PAGELLE: bene Vlahovic, poi il deserto

Juventus – Roma 1 – 0 | Marcatori: 2′ s.t. Rabiot (J)

La Juventus chiude l’anno nel più classico dei suoi risultati: i bianconeri hanno battuto la Roma per 1 – 0 grazie alla rete di Rabiot. Partita noiosa con gli uomini di Allegri che hanno lasciato il possesso palla ai giallorossi che non sono però mai stati pericolosi a parte un palo nel primo tempo di Cristante. A fare la differenza una bella azione bianconera con assist di tacco di Vlahovic per il centrocampista francese, freddissimo sotto porta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 6; Weah 5,5, McKennie 5,5 (dal 51′ s.t. Rugani s.v.), Locatelli 6, Rabiot 7, Kostic 6 (dal 31′ s.t. Iling s.v.); Vlahovic 7 (dal 31′ s.t. Milik s.v.), Yildiz 6 (dal 20′ s.t. Chiesa 6).

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 6,5; Kristensen 6, Cristante 6,5, Paredes 6 (dal 29′ s.t. El Shaarawy 6), Bove 6 (dal 19′ s.t. Pellegrini 6), Zalewski 5,5 (dal 35′ s.t. Azmoun s.v.); Dybala 6, Lukaku 5,5.

I MIGLIORI

Vlahovic 7: gli manca solo il gol che prova a trovare in due occasioni nel primo tempo. Per il resto gioca una partita ordinata e soprattuto per la squadra, sforna anche un’assist dall’alto livello di difficoltà (di tacco) per il gol di Rabiot.

Cristante 6,5: l’uomo più pericoloso della Roma. Nel primo tempo colpisce un palo, nella ripresa con una conclusione sfiora la rete se non fosse per la deviazione di un difensore juventino. Impeccabile anche con la palla tra i piedi.

I PEGGIORI

McKennie 5,5: corre tanto ed è sempre generoso, ma sbaglia troppo tecnicamente. Ha sul piede il gol del 2 – 0, ma tira troppo centrale e spreca dunque l’occasione.

Lukaku 5,5: tocca pochissimi palloni e non è colpa sua dato che la squadra lo isola troppo. Quando è chiamato in causa però fa troppo poco a parte un tiro da lontanissimo che finisce alto.