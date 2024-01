Koopmeiners, firma in arrivo | Ma non alla Juventus: clamoroso ribaltone di mercato

Il top player dell’Atalanta è pronto a dire addio a Bergamo. Resta in Serie A ma non approda da Max Allegri.

Il vero punto di riferimento dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini è sicuramente il centrocampista offensivo olandese Teun Koopmeiners. Quest’ultimo, sin dalla scorsa stagione, ha sempre dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un vero leader della squadra bergamasca.

La società, ancora una volta, dimostra di non essere affatto una Cenerentola nel nostro campionato ma un team da temere. Il centrocampista, ormai, è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per l’allenatore ma anche per i compagni di squadra.

Lo vedono sempre di più determinante non solo con i suoi goal ma anche con la sua presenza in campo che spesso si rivela essere provvidenziale. Rispetto allo scorso campionato, Gasperini quest’anno ha deciso di osare di più.

Infatti, Koopmeiners gioca ormai più offensivo, da trequartista dando un importante supporto alle punte e ai goal ritrovati di Gianluca Scamacca. Le giocate importanti di Teun, nelle scorse settimane, sembravano essere diventate fondamentali anche per Cristiano Giuntoli che non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del centrocampista olandese.

Non solo Juventus

Sebbene nelle scorse settimane si parlasse incessantemente di un eventuale trasferimento alla Juventus nella prossima estate, ciò non sembra essere più così scontato. Molte sono le sirene inglese e tedesche pronte ad accaparrarsi il talento dei bergamaschi.

Attualmente, la Dea valuterebbe il cartellino del giocatore circa 45 milioni di euro, una cifra importante ma considerando il suo talento, è assolutamente in linea con i parametri. Ora però, sembrerebbe che anche un’altra squadra italiana abbia affiancato la Juventus di Massimiliano Allegri nelle gerarchie per conquistare Koopmeiners.

Il Napoli punta Koopmeiners

Non stiamo parlando del Milan di Stefano Pioli che sembrerebbe essere più proiettato per rinforzare l’attacco e magari con Joshua Zirkzee del Bologna. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, anche se la Juventus avrebbe puntato uno tra Teun e Samardzic, attenzione al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nei mesi scorsi si è parlato incessantemente di un eventuale interesse dei partenopei. Andrebbe a sostituire l’ormai partente Piotr Zieliński sempre più in rotta di collisione con la società.

Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe essere promesso sposo all’Inter di Beppe Marotta che lo ingaggerebbe a parametro zero nel prossimo mese di giugno. Al gioco di Simone Inzaghi il centrocampista polacco farebbe molto comodo.