“Una prestazione mediocre”. L’edizione odierna del quotidiano ‘La Sicilia’ si sofferma sulla sconfitta rimediata dal Catania a Castellammare di Stabia, dove i padroni di casa hanno vinto 1-0 restando in vetta alla classifica del girone C.

Il quotidiano sottolinea i “limiti tecnici, mentali e anche atletici della squadra”, che non ha gestito bene “una delle partite più importanti”.

Il Catania ha dato la sensazione di avere poco carattere, poca grinta per vincere una partita comunque complicata. Dopo il gol della Juve Stabia, soprattutto, i rossazzurri si sono sgonfiati: “Una squadra come il Catania – scrive il quotidiano – che nutre ambizioni di alta classifica non può permettersi una tenuta mentale così fragile”.

“La sensazione è che a questa squadra manchi un’anima”. Il tecnico Tabbiani, che ora è sotto osservazione dalla dirigenza etnea, ha comunque spiegato che la squadra ha dato tutto, dicendo anche di assumersi le responsabilità ed essere subito concentrato sul lavoro (QUI tutte le sue dichiarazioni).

