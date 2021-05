L’iscrizione al prossimo campionato in Serie C potrebbe essere a rischio per il Catania. L’obiettivo a cui sta lavorando la Sigi è quello di trovare risorse economiche per permettere al club etneo di continuare in Lega Pro, proprio come ha dichiarato nei giorni scorsi l’avvocato Ferraù. Come riporta La Sicilia, l’accordo con Tacopina sembra essere sfumato, mentre alcuni soci della Sigi credono nell’azionariato popolare e altri trattano cordate estere, come ha spiegato il sindaco Pogliese.

Il “punto forte” della società rossazzurra potrebbe essere il Village di Torre del Grifo, con tutte le potenzialità che può offrire. Nel frattempo, i legali – fra cui anche quello del Comune di Mascalucia – sono al lavoro, ma servirà ancora del tempo per poter ottenere la documentazione necessaria.





