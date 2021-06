MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La riunione ha determinato la decisione dei 24 soci di procedere a una ricapitalizzazione“. Così il quotidiano La Sicilia parla della decisione dei soci della Sigi, che dovrebbe compiere un sacrificio economico per far sì che il club venga iscritto alla prossima Serie C.

Con queste premesse, sarebbe sicuramente più facile permettere che qualche investitore intervenga per salvare il Catania: il comitato a capo del club è in trattativa con due gruppi interessati all’ingresso in società.

Rimane in attesa Francesco Baldini: il tecnico aspetterà i risvolti della situazione almeno fino al 28 giugno. Poi se lo vorrà, sarà libero di cercare altre destinazioni.

