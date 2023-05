MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania già confermato per la prossima stagione, è al lavoro per costruire la squadra che, secondo gli obiettivi della società, deve essere competitiva per vincere il campionato di Serie C.

In un’intervista per il Giornale di Sicilia, il dirigente ha così parlato degli obiettivi: “In questa città, in terza serie, non si può che puntare a vincere il campionato, il secondo posto sarebbe già un obiettivo di ripiego. L’organico sarà costruito attorno allo zoccolo duro che ha dominato in Serie D, integrato da atleti di categoria, con mentalità vincente, senso di appartenenza e tanta capacità di corsa”.

E sull’allenatore, dice: “Ferraro ha raggiunto l’obiettivo fissato dalla società e ha fatto benissimo ma è logico che si valutino anche altri allenatori. Ormai è una questione di giorni, presto sarà ufficializzato il nome del tecnico che dovrà guidare il Catania verso un’altra promozione“.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DA FELLA A SILIPO: QUANTI RITORNI ALLA BASE (PER ORA)

BRAIDA: “ANCHE IO AVREI CONFERMATO CORINI”

LUPO: “CITY GROUP FACCIA MERCATO SEGUENDO LE INDICAZIONI DI CORINI”