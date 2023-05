MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Ariedo Braida. Il dirigente ed ex calciatore del Palermo (stagione 1974/75, 35 presenze e 6 reti) ha parlato a Repubblica del City Group, di Corini e del suo possibile approdo in rosanero nel 2014.

“Il City Group è un’azienda immensa e ha in programma di portare la squadra in A. Con Gardini sono usciti allo scoperto. A certi livelli, non si può pensare di vivacchiare. Palermo, fra le stelle, sarebbe normale. La Sicilia è una delle isole più grandi d’Europa, 5 milioni di abitanti: una nazione”

Sulla conferma di Corini: “Avrei fatto la stessa cosa per dare seguito al lavoro svolto. L’esonero ti costringe a ricominciare ed è uno sbaglio perché vuol dire che le cose vanno male”. Nel 2014 Braida è stato vicino al Palermo: “Avevo buoni rapporti con Zamparini, anche quando era a Venezia, e con Foschi. Quell’anno, grazie al cielo, sono passato al Barcellona”.

