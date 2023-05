MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Si torna a parlare di mercato e si torna a ragionare sulle liste degli over, degli under e dei calciatori bandiera. Il Giornale di Sicilia fa il punto della situazione in casa Palermo, con una situazione ancora tutta da decifrare.

La lista over ha un limite di 18 calciatori, quella under è illimitata, mentre quella dei calciatori bandiera può racchiudere un massimo di due giocatori che hanno militato per almeno quattro anni nel club (il quotidiano fa i nomi di Fiordilino, La Gumina e Gallo).

Si “impoverisce” la lista degli under: secondo il quotidiano potrebbero rimanere solamente Buttaro, Aurelio e Gomes, dato che Elia, Graves e Sala diventano “over”. Viene considerato difficile il riscatto di Bettella e Orihuela.

