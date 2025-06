Lecce, Giampaolo non è più l’allenatore / UFFICIALE

Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. Il club salentino, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la separazione dall’allenatore italiano.

Il Lecce, nella scorsa stagione, si è salvato all’ultima giornata grazie alla vittoria in esterna contro la Lazio per 0 – 1, posizionandosi al 17 posto con 34 punti. Giampaolo era arrivato a stagione in corso, subentrando alla 13ª giornata a Luca Gotti.

Ora il Lecce dovrà pensare subito al suo sostituto. In lizza ci sono Davide Nicola, che ha appena lasciato il Cagliari, ed Eusebio Di Francesco, reduce dall’amara retrocessione con il Venezia e non convinto del tutto di continuare con i lagunari in Serie B.





IL COMUNICATO UFFICIALE

“L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.

