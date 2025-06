CorSport – “Calciomercato Palermo, fascia sinistra da rinforzare: piace Bradaric”

“Fascia sinistra da rinforzare. In attesa della conclusione dell’operazione che porterà Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo, sono già visibili i settori del campo sui quali bisognerà intervenire per alzare il livello della squadra”. Scrive così Antonio La Rosa, che sulle pagine del Corriere dello Sport comincia ad approfondire i possibili profili interessanti per il club rosa.

Ancora è presto per sbilanciarsi, ma il Palermo sarebbe interessato a Domagoj Bradaric, di proprietà della Salernitana e che in questa stagione ha giocato nel Verona in prestito con diritto di riscatto. Il club veneto sembra intenzionato a esercitare l’opzione, ma rimane l’interesse del club rosa per il laterale classe 1999.

Cambiamenti previsti non solo per quanto riguarda l’organico dei giocatori. Con l’arrivo di Inzaghi e del suo staff, potrebbero esserci degli avvicendamenti nell’area performance e fisioterapia. Soffia aria di cambiamento anche nel settore relativo al recupero infortuni.





