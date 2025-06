Repubblica – “Palermo, cercasi trequartista: ipotesi Vazquez”

“Nel calcio tutto è possibile. Anche che Franco Vazquez calchi nuovamente il campo del “Barbera”, magari per un’ultima stagione da protagonista nella città che lo ha reso grande”. Scrive così Alessandro Geraci, che sulle pagine di Repubblica scrive di un possibile ritorno del fantasista al Palermo.

La società rosanero starebbe cercando un trequartista. Uno poteva essere Vignato, ma la strada per arrivare al fantasista ventiquattrenne è accidentata, visto che il giocatore è sempre incerto sulla destinazione. Vazquez, quindi, potrebbe essere una pedina appetibile.

Il futuro di Vazquez appare incerto. A 36 anni, il richiamo della Serie A è forte, ma il contratto in scadenza a giugno e la situazione instabile dell’allenatore Stroppa – in rotta con il club – complicano le prospettive. L’idea di restare al fianco di Stroppa, infatti, sarebbe stata preferibile, ma ora lo scenario si amplia.





Il giocatore è consapevole del peso dell’età e non esclude un ritorno in Argentina, precisamente al Belgrano, il club dove ha iniziato la carriera. “Se tornerò in patria sarà solo per giocare lì”, ha dichiarato in una radio di Cordova. Ciò che più conta per lui, ha ammesso, è sentirsi amato. E a Palermo, dove ha lasciato un ricordo indelebile, quell’affetto lo ritroverebbe di certo.

