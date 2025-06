Inzaghi al Palermo, il presidente del Pisa: “È scottato dalla Serie A. Abbiamo già l’alternativa”

Filippo Inzaghi si avvicina pian piano alla panchina del Palermo. Le società stanno continuando a discutere per trovare la soluzione definitiva. L’accordo tra l’allenatore e il club rosa è già stato trovato sulla base di un contratto biennale (più l’opzione per il terzo anno) a cifre importanti.

Sul tema è tornato a parlare il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ha sostanzialmente confermato la trattativa in fase avanzata: “Oggi non riuscirei a commentare l’addio di Inzaghi perchè non è ufficiale, lui ha manifestato l’incertezza di affrontare un campionato di A visto che per quattro volte è rimasto scottato. Se le strade con Inzaghi dovessero separarsi abbiamo già l’alternativa. Gilardino è un bravissimo allenatore, così come ne ho sentiti altri di nomi”.

Nell’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Corrado ha anche detto: “Abbiamo finito l’anno senza pensare ad un cambio in panchina, ma siamo disponibili verso i nostri tesserati se non se la sentono di affrontare un campionato che conoscono meno. Siamo sempre stati disponibili, nel giro di tre anni abbiamo cambiato tre direttori sportivi perchè avevano ambizioni e progetti diversi. La forza di una società è nell’organizzazione.





INZAGHI, PALERMO E IL PISA SONO ANCORA AL LAVORO