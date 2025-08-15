Lecce – Juve Stabia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Coppa Italia trentaduesimi

Il Lecce affronta la Juve Stabia per i trentaduesimi di Coppa Italia. Si gioca in gara secca: calcio d’inizio venerdì 15 agosto alle ore 20.45. Ma dove vederla in tv e live streaming?

LECCE – JUVE STABIA: INFO TV IN CHIARO E DIRETTA STREAMING GRATIS, DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA, CANALE 20, LINK LIVE

Sul fronte tv e streaming, ci sarà la diretta televisiva in chiaro della partita: il match sarà trasmesso live da Mediaset, in tv sul “20” (canale disponibile su digitale terrestre, Tivusat e al 151 del decoder Sky) e in streaming sul servizio Mediaset Infinity, oltre che sul sito sportmediaset.it.