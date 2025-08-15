Sassuolo – Catanzaro in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Coppa Italia trentaduesimi

Il Sassuolo affronta il Catanzaro per i trentaduesimi di Coppa Italia. Si gioca in gara secca: calcio d’inizio venerdì 15 agosto alle ore 18.30. Ma dove vederla in tv e live streaming?

SASSUOLO – CATANZARO: INFO TV IN CHIARO E DIRETTA STREAMING GRATIS, DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA, ITALIA 1, LINK LIVE

Sul fronte tv e streaming, ci sarà la diretta televisiva in chiaro della partita: il match sarà trasmesso live da Mediaset, in tv su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming sul servizio Mediaset Infinity, oltre che sul sito sportmediaset.it.