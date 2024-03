I tifosi del Lecco non ci stanno: dopo i risultati negativi, l’ultimo posto e la messa in discussione di Aglietti (sembrerebbe essere stato esonerato per poi essere richiamato), gli ultras del club lombardo hanno affisso uno striscione difronte la sede della società.

“Una società senza rispetto e competenza, ora abbiamo perso la pazienza“. E’ questo lo striscione affisso dagli ultras del gruppo “Unonoveunodue”.