Spezia, Mateju: “Contento per il mio gol, ma volevo i tre punti”

Ales Mateju commenta l’importante pareggio raggiunto dallo Spezia in casa del Bari, arrivato grazie a un suo bel gol che aveva portato i suoi in vantaggio, poi raggiunti.

“Anche se sono molto contento del primo gol con questa maglia, sono rammaricato per non aver portato a casa i tre punti che avremmo meritato e che sarebbero stati molto importanti per la nostra classifica – afferma ai canali ufficiali del club -. Ora dobbiamo restare concentrati, iniziare immediatamente a pensare al Sudtirol e continuare a lottare uniti per raggiungere la salvezza, perchè abbiamo le carte in regola per mantenere la categoria”.

“Il risultato di oggi ci consente di tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia dopo la brutta partita disputata mercoledì scorso, ma ora dobbiamo lasciare alle spalle anche questa e preparare la prossima, cercando di iniziare a sfruttare al meglio il nostro stadio e il calore che il nostro pubblico è capace di trasmetterci”.