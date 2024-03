Palermo Futsal Club, la corsa non si ferma: battuto anche l’Iccarense

Il Palermo Futsal Club vince ancora. La squadra di Gentile batte l’Iccarense col risultato di 4 – 1 e raggiunge quota 31 punti in campionato: e ora inizia il conto alla rovescia per la matematica promozione in Serie C2.

Il Palermo Futsal Club parte forte contro l’Iccarense e va in vantaggio con Vivarelli, poi si scatena Billitteri, che trova una tripletta nel giro di poco e blinda la vittoria già nel primo tempo. I rosanero, al duplice fischio, sono in vantaggio 4 – 0. Tante occasioni nel secondo tempo, ma è l’Iccarense a trovare il gol della bandiera con Amato. Finisce 4 – 1.

Il Palermo Futsal Club ha ora otto punti di vantaggio sul secondo posto. La prossima sfida potrebbe già valere la matematica vittoria del campionato: serve vincere e sperare che il Nou Camp non batta l’Atomo Networks. Prossimo appuntamento è previsto per sabato alle ore 15.00 in casa dell’Oratorio San Giovanni Battista.

