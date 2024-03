Palermo ancora in corsa per il secondo posto? I tifosi non ci credono più

La brutta sconfitta di Brescia è stata un macigno per i tifosi del Palermo. In una settimana si è dilapidato il capitale d’entusiasmo che aveva portato all’esodo di Cremona e ora l’umore è a terra. Il popolo rosanero sembra aver perso le speranze di promozione diretta.

I risultati delle concorrenti fanno scivolare il Palermo al sesto posto. I rosa hanno sette punti di svantaggio dalla seconda posizione, occupata dalla Cremonese, ma davanti ci sono anche Como, Venezia e Catanzaro. Una situazione difficile, riconosciuta tale anche dalla maggior parte dei tifosi.

Il Palermo è fuori dalla lotta per il secondo posto? I tifosi hanno potuto votare in un sondaggio pubblicato sul profilo Instagram di Stadionews e il risultato è stato schiacciante: l’80% del popolo rosanero non ci crede più, “è inutile fare calcoli”. Per il 20%, invece, “c’è ancora speranza”.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO È CROLLATO SUL PIÙ BELLO