Serie B, 28a: il Palermo riparte dalla trasferta di Brescia, Parma a Terni

Tocca subito al Palermo che incontra il Brescia al “Rigamonti” per cercare di rialzare la testa nella 28a giornata di Serie B. Contestualmente il Parma capolista affronta la Ternana in trasferta. Domani i restanti incontri: la Cremonese è in esterna col Modena e occhio al big match tra Como e Venezia.

IL PROGRAMMA

Sabato 2 marzo 2024

Brescia – Palermo: ore 14.00

Sudtirol – Lecco: ore 14.00

Ternana – Parma: ore 14.00

Domenica 3 marzo 2024

Ascoli – Reggiana: ore 16.15

Bari – Spezia: ore 16.15

Cittadella – Pisa: ore 16.15

Como – Venezia: ore 16.15

Cosenza – Catanzaro: ore 16.15

Feralpisalò – Sampdoria: ore 16.15

Modena – Cremonese: ore 18.30

LA CLASSIFICA

56 Parma

51 Venezia

50 Cremonese

49 Como

46 Palermo

45 Catanzaro

36 Cittadella, Modena

35 Brescia,

33 Cosenza, Bari

32 Südtirol, Reggiana

31 Sampdoria (-2), Pisa

29 Ternana

27 Ascoli

26 Spezia

24 FeralpiSalò

21 Lecco

*una partita in meno