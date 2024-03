CorSport – “Palermo indietro tutta, Corini è in discussione”

La brutta sconfitta di Brescia ha fatto alzare la tensione in casa Palermo. I rosa sono crollati proprio quando sembravano cresciuti sul piano della manovra e della convinzione e invece hanno evidenziato paurosi vuoti soprattutto di concentrazione.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che la posizione di Corini resta la stessa di prima: il City Group ha lavorato essenzialmente sulla continuità di metodo e conduzione e trarrà le conclusioni a fine stagione. La società è perplessa dell’andazzo ma a poco più di tre mesi dalla scadenza del contratto dell’allenatore, l’ipotesi dell’esonero è stata ancora esclusa.

Nessun altro tecnico è stato pre-allertato, non sono previsti interventi ufficiali o conferenze stampa con protagonisti i dirigenti, che per la verità per l’intera stagione, nel bene e nel male, hanno lasciato Corini unico riferimento di ogni tipo di comunicazione. L’ultima arma di Corini, e con lui di tutto il Palermo, è l’ennesima bravura nel reagire a situazioni che paiono compromesse.

