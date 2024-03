Binda: “Secondo posto, corsa a tre. Il Palermo è scivolato via”

Nicola Binda, noto giornalista ed esperto di Serie B, ha commentato i risultati dell’ultima giornata focalizzandosi sulla corsa al secondo posto, che secondo lui vede ormai tre squadre in lotta.

“La battaglia per il secondo posto sembra ristretta a Cremonese, Como e Venezia – scrive sulla Gazzetta – . Il Palermo è scivolato via con tutta la sua fragilità, che non è sicuramente un difetto da poco in vista degli ormai scontati playoff”.

“Semmai bisogna stare attenti al Catanzaro – continua – . È la squadra più in forma, l’unica in Serie B ad aver vinto le ultime tre partite e ha un calendario che la vedrà ricevere le tre rivali”.

