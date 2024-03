Lecco in difficoltà, Criscitiello: “Sono passati dalla favola alla barzelletta”

Il Lecco sta vivendo un momento difficilissimo. I lombardi sono ultimi in classifica, non vincono dal 26 dicembre e nelle ultime nove partite ne hanno perse otto. Per questi motivi, il patron Di Nunno aveva esonerato il tecnico Aglietti, salvo poi ripensarci e ‘cacciare’ soltanto il d.s. Fracchiola. Il Lecco è il prossimo avversario del Palermo.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia.it, ha commentato la situazione del Lecco: “A Lecco sono passati dalla favola alla barzelletta. Chiamare Aglietti è come telefonare al prete per iniziare a dare l’estrema unzione. Non è la mossa della disperazione ma la mossa della retrocessione. Chi vuole retrocedere dalla B alla C chiamata Alfredo. È arrivato e ha ammazzato definitivamente il Lecco“.

“Si può retrocedere se sei una piccola piazza reduce da un miracolo ma non devi diventare lo zimbello d’Italia. Aglietti ha distrutto una squadra che era in difficoltà ma non era morta. L’eutanasia la porta lui dalla Toscana. Ora il Lecco deve salvare la faccia prima di pensare alla classifica“, conclude.

