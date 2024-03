Pasqualin: “Il Palermo può ancora farcela per il secondo posto”

Claudio Pasqualin, operatore di mercato, è stato intervistato per TMW e ha parlato della corsa al secondo posto in Serie B, non escludendo del tutto il Palermo.

“Pur avendo perso a Como, che adesso si propone come la favorita, la più accreditata rimane il Venezia. Il Palermo ha buttato via tanti punti per strada”, afferma.

“ Il Como si fa preferire, ma ciò che conta è ovviamente quello che accadrà alla fine e credo molto nel Venezia – continua – . Il Palermo può ancora farcela per il secondo posto, ma guardandosi comunque dal Catanzaro che non si può certo ignorare”.

