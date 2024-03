GdS – “Palermo, ora si torni a lottare. La Serie A diretta è utopia”

“La Serie A diretta è ormai utopia. Ora vanno difesi i playoff”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la sconfitta del Palermo a Brescia che forse chiude definitivamente le porte del secondo posto.

Il Palermo s’è staccato di nuovo dal gruppo di testa perché nelle ultime due partite non è stato squadra, proprio come nel periodo buio di ottobre-novembre. E il primo a farsi delle domande dovrebbe essere Corini, che deve chiedersi perché il Palermo non ha mai avuto solidità.

Il Palermo troppe volte è apparso lungo e sfilacciato. Il problema prima di tutto è tattico e fa specie che in un anno e mezzo non si sia trovato un rimedio. A Lecco bisognerà tornare a lottare e vincere. Se non sarà così, allora sarà giusto fare altre riflessioni.

