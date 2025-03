Lo Monaco: “Palermo, l’esonero di Dionisi ci starebbe. È nell’occhio del ciclone da tempo”

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Catania e Palermo, è intervenuto ai microfoni di TuttoB, esprimendo il suo parere sulla situazione del tecnico dei rosanero Alessio Dionisi, che più che mai è stato vicino all’esonero.

“Mi sembra che l’allenatore sia nell’occhio del ciclone da un po’, visto che la piazza chiede a gran voce il suo esonero – ha dichiarato Lo Monaco -. Guardando la classifica, il Palermo sarebbe addirittura fuori dai playoff, quindi, se il campionato dovesse finire così, l’obiettivo prefissato in estate sarebbe fallito. Detto questo, un eventuale esonero potrebbe essere giustificato“.

Dionisi è stato confermato sulla panchina rosanero, come dichiarato dal direttore sportivo Osti. Il tecnico gode ancora della fiducia della società, malgrado la posizione in classifica al di sotto delle aspettative e la pesante sconfitta subita in rimonta contro la Cremonese.





