Infortunio per Mazzitelli, salterà Palermo – Sassuolo

Luca Mazzitelli salterà Palermo-Sassuolo. Il centrocampista neroverde ha subito una lesione di primo grado alla coscia destra durante la gara vinta per 1-2 dagli uomini di Fabio Grosso in casa del Cittadella.

Mazzitelli, che dovrà restare ai box per almeno un mese, era stato accostato al Palermo durante il mercato invernale, ma non aveva preso in considerazione altre opzioni lontane da Reggio Emilia.

La sfida tra il Palermo e la capolista Sassuolo, è in programma al “Renzo Barbera” domenica 6 aprile alle ore 15:00, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie B.





LEGGI ANCHE

PALERMO, LE PAROLE DI OSTI