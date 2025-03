Salernitana – Palermo, gara con “profili di rischio”: restrizioni per i tifosi rosanero

Sono previste delle restrizioni per la prossima partita del Palermo. La gara con la Salernitana, in programma domenica 30 marzo alle 17.15, è stato giudicata con “profili di rischio” dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e sono state decise delle prime contromisure in vista della vendita dei biglietti.

I residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i biglietti soltanto nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club rosa.

L’Osservatorio inoltre dispone l’implementazione del servizio di steward e un rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.





LEGGI ANCHE

PALERMO E DIONISI, STORIA DI UN AMORE MAI NATO