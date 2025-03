Palermo Masterclass, dal 14 aprile la full immersion per chi vuole entrare nel mondo del calcio

Nasce la Palermo Masterclass by Conference403, un’opportunità unica pensata per chi sogna di entrare nel mondo del calcio professionistico. Avrà inizio il 14 aprile 2025, questa iniziativa – che durerà tre mesi – punta a trasformare appassionati e aspiranti professionisti in figure altamente preparate, pronte a farsi strada in un settore tanto affascinante quanto competitivo.

La Palermo Masterclass offrirà tre mesi di formazione intensiva, con incontri trisettimanali a stretto contatto con i migliori professionisti del calcio. Gli iscritti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con agenti sportivi, direttori sportivi, responsabili della comunicazione, medici sportivi, giornalisti e influencer, entrando nel vivo di tutte le aree operative che ruotano attorno a una squadra di calcio.

Non si tratterà solo di lezioni teoriche, ma di una vera e propria immersione pratica nel mondo del pallone. Uno degli aspetti più entusiasmanti del progetto è la prospettiva concreta di trasformare questa esperienza in un’opportunità lavorativa. I partecipanti più meritevoli avranno la possibilità di accedere a stage presso agenzie di procuratori o società di calcio, dove potranno mettere in pratica le competenze acquisite e costruire relazioni preziose per il futuro. Tra le agenzie e le società partner spiccano: Esse Sports Management, GEV Sport & Management, PRG SPORTS e l’Athletic Palermo, società ambiziosa che punta a scalare le categorie.





Inoltre, per alcuni, si apriranno le porte per collaborazioni dirette con Conference403, rafforzando ulteriormente il loro bagaglio professionale. La Palermo Masterclass sarà riservata ai membri associati di Conference403 e l’ammissione sarà subordinata a un colloquio individuale, necessario per garantire un livello di partecipazione esclusivo e mirato. Si tratterà di un’esperienza riservata a chi ha il desiderio e la determinazione di emergere nel settore.

Tra i docenti spiccano l’avvocato Claudio Pasqualin (presidente di Conference403), i procuratori Fabrizio Ferrari, Vincenzo Pisacane e Beppe Accardi; i direttori sportivi Fabio Lupo e Gianluca Nani (attuale uomo mercato di Udinese e Watford), Leandro Rinaudo e molti altri operatori del settore. Per lo scouting racconteranno le loro esperienze Pierfrancesco Strano, ex capo scout di – tra le altre – Venezia e Genoa e Beppe Corti, storico capo scout di Rino Foschi che ha tra le sue scoperte Edinson Cavani e Frank Kessie.

La Palermo Masterclass è gratuita per i soci di Conference403, per tesserarsi e per richiedere tutte le informazioni è possibile contattare Conference403 a: [email protected]