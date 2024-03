Lotito abbassa la guardia: in Liga gli rubano il più forte | Per i laziali uno sfregio intollerabile

Il presidente dei biancocelesti è rimasto a bocca aperta. Era convinto di poter ingaggiare presto il suo pupillo: la tifoseria insorge.

La Lazio del presidente Claudio Lotito non può ritenersi ampiamente soddisfatta di come stia andando questa stagione calcistica. L’anno scorso, la squadra di Maurizio Sarri era riuscita nell’impresa di classificarsi al secondo posto in classifica, proprio alle spalle degli azzurri campioni in carica.

Attualmente, i ragazzi allenati dal mister toscano sembrano essere lontani anni luce dalla squadra che lo scorso anno segnava goal e regalava prestazioni di altissimo livello. I tifosi sono convinti che questo stato poco in hype sia dovuto soprattutto alla cessione importante del centrocampista serbo Sergej Milinković-Savić.

Quest’ultimo, infatti, ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita sia per accettare un’offerta faraonica che per provare l’ebbrezza di un nuovo campionato che negli ultimi anni sembra attrarre sempre più talenti.

Al fine di sostituirlo nel miglior modo possibile, il presidente della Lazio aveva ingaggiato invece i centrocampisti Kamada e Guendouzi. I due, però, non sembrano avere tutte le carte in regola per ricoprire quel ruolo da leader e da presenza incombente che il serbo ha rivestito fino alla passata stagione calcistica.

Il rendimento calante

Anche il rendimento di Luis Alberto, Zaccagni e Felipe Anderson sembra essere decisamente in calo rispetto alle passate stagioni, dove erano una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Così come loro, anche il bomber Ciro Immobile, data la carta d’identità non più così giovane, sembra poter fare spazio in futuro a un nuovo bomber.

Al momento, però, è ancora con i biancocelesti e lo sarà senza ombra di dubbio fino alla fine della stagione calcistica. Sembra proprio, però, che il presidente della Lazio debba rinunciare definitivamente a uno dei suoi grandi obiettivi del passato.

Greenwood sempre più spagnolo

Stiamo parlando dell’attaccante inglese Mason Greenwood, attualmente in forza al Getafe in Liga spagnola. La squadra, stando a quanto riportato da il times, vorrebbe trattare con il Manchester United, che ne detiene il cartellino, per portarlo definitivamente in Spagna.

A questo punto, la società laziale dovrà seriamente spostare i propri interessi altrove e su altri obiettivi, sia italiani che esteri. C’è chi immagina anche che lo spagnolo Taty Castellanos possa superare tutte le gerarchie e diventare il nuovo titolare. C’è da capire, però, anche il futuro dell’allenatore. Sarri, infatti, non sembra essere più così sicuro di continuare il suo percorso con i biancocelesti.