Meluso bussa a D’Amico: ‘Ce li date entrambi?’ | Intesa immediata e firma sul contratto

Il dirigente del Napoli fa sul serio questa volta. Per il prossimo anno sono pronti a vestire la casacca azzurra due fuoriclasse.

Questa stagione per Aurelio De Laurentiis si può intendere solo ed esclusivamente come un’annata in cui rinascere e risorgere dalle ceneri. Nello scorso campionato, i partenopei riuscirono a vincere il terzo Scudetto nella loro storia grazie alla guida tecnica maestosa di Luciano Spalletti e alla direzione sportiva di Cristiano Giuntoli.

Entrambi, nella scorsa estate, hanno deciso di lasciare il carro dei vincitori per sposare nuovi progetti. Il tecnico di Certaldo è diventato il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana dopo le dimissioni rassegnate da Roberto Mancini.

Giuntoli, invece, attualmente ricopre il ruolo di football director della sua squadra del cuore, ovvero la Juventus. Sebbene sulla panchina del Napoli fino ad oggi si siano succeduti ben tre allenatori dopo la partenza di Spalletti, ovvero Rudi Garcia, Walter Mazzarri e attualmente Francesco Calzona, il direttore sportivo è uno solo: Mauro Meluso.

Quest’ultimo, infatti, sin dalla scorsa estate e durante la sessione invernale di calciomercato, ha portato a casa diversi calciatori importanti. Fra tutti vanno menzionati Pasquali Mazzocchi e Hamed Traorè, che stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per regalare gioie e soddisfazioni ai tifosi anche nei prossimi anni.

La cessione imminente di Osimhen

Ora, però, con la stagione calcistica ormai sul viale della chiusura, si inizia a pensare seriamente a quelli che dovranno essere i nuovi innesti da mettere a segno durante il prossimo calciomercato. Quando riaprirà la finestra per imbastire nuove trattative, Meluso vorrà fare di tutto per ottimizzare il bottino che molto probabilmente il Napoli incasserà dalla cessione del suo bomber, Victor Osimhen.

Quest’ultimo, che sembra ormai sul punto di lasciare la Campania e approdare al Paris Saint-Germain, potrebbe lasciare spazio agli azzurri per bussare in casa dell’Atalanta. Aurelio De Laurentiis, dalla Dea, potrebbe portare alle pendici del Vesuvio ben due giocatori di altissimo livello.

Scalvini-Koopmeiners per il futuro

Stiamo parlando di Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners. I due giocatori andrebbero a rinforzare in maniera esponenziale la difesa e il reparto offensivo del centrocampo. A quel punto, basterà solo un degno sostituto del nigeriano per completare uno scacchiere di altissimo livello.

In passato, proprio questi due calciatori, sembrano sul punto di lasciare Bergamo e sposare la causa partenopea. Le richieste dell’Atalanta per i loro cartellini sono davvero molto alte ed è per questo che non tutti possono permettersi il lusso di provare ad acquistarli.