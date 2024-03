‘Con lui ci scordiamo Leao’: Milan, colpo stratosferico | Lo Scudetto è più vicino

Il centravanti portoghese può andarsene subito senza grossi problemi. La società trova il suo degno erede: la piazza è in festa.

Il Milan di Stefano Pioli non può assolutamente ritenersi soddisfatto di come stia procedendo questo nuovo campionato. Al momento, i rossoneri sono al terzo posto e cercano di insidiare la Juventus, che al momento si ritrova nella seconda posizione alle spalle dell’Inter capolista.

Sebbene i rossoneri siano in zona Europa, il presidente e i tifosi non possono assolutamente ritenersi soddisfatti. Gli acquisti messi in cantiere nella scorsa sessione di calciomercato lasciavano ben sperare, soprattutto perché l’obiettivo era quello di adottare un approccio ambizioso sia in Serie A che in Champions.

Entrambi gli obiettivi, però, sono stati destinati al fallimento, sia per la distanza siderale dai cugini nerazzurri, sia perché sono stati eliminati dalla massima competizione europea e attualmente provano il tutto per tutto in Europa League.

Stefano Pioli, ormai, può considerare il suo ciclo in rossonero terminato. Dopo alcune soddisfazioni passate, la società sembra che voglia affidare le chiavi della squadra a un nuovo allenatore con tanta fame e voglia di vincere.

Chi entra e chi esce

Per questo motivo, per il prossimo anno si è parlato molto di Vincenzo Italiano e Antonio Conte. A prescindere da chi siederà sulla panchina rossonera dal prossimo anno, il presidente vuole assolutamente disfarsi di tutti coloro che non hanno la voglia di continuare il percorso a Milano.

Per tale ragione, sembrerebbe proprio che le prime due vittime da sacrificare per il prossimo anno possano essere Olivier Giroud e Rafael Leão. I due, infatti, hanno diversi estimatori sia in Europa che in America. La società, dinanzi ad offerte importanti, potrebbe tranquillamente pensare di lasciarli partire volendo investire il gruzzoletto per portare al Milan giocatori importanti.

Sesko pronto per i rossoneri?

Se Jonathan David del Lille sembra essere un’ipotesi naufragata, in quanto il Napoli sembrerebbe in vantaggio come successore di Victor Osimhen, il presidente Cardinale ha già le idee chiare sul nuovo bomber. Le quotazioni su Joshua Zirkzee del Bologna sembrano essere in salita, ma il vero obiettivo gioca attualmente in Bundesliga, precisamente con il Lipsia.

Stiamo parlando di Benjamin Sesko, che anche nei mesi scorsi era stato accostato al nostro campionato ma poi è rimasto in Germania a dimostrare a tutti il suo immenso talento. Entrambi i due giocatori, infatti, stando a quanto riportato da passionedelcalcio.it, sarebbero in cima ai desideri del Milan.