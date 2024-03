‘Io da voi non ci vengo’ | Giuntoli incassa un rifiuto amarissimo: il campione gli sbarra le porte per sempre

Per il football director della Juventus le cose si complicano. Incassato un no pesantissimo per la prossima stagione: a rischio la Champions.

Nonostante sia giunto da pochi mesi a Torino per guidare con maestria e attenzione alla dirigenza bianconera, Cristiano Giuntoli sta portando avanti un lavoro davvero molto meticoloso e accurato su ogni dettaglio.

Questo campionato per la vecchia signora è sicuramente da considerarsi la rinascita dopo momenti davvero ostici e pesanti del passato. L’estromissione dalle competizioni europee della scorsa stagione calcistica non ha fatto altro che mandare i tifosi nello sconforto più totale.

Con l’arrivo dell’ex direttore sportivo del Napoli, le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa. Partendo dalle nuove strategie di mercato e delle varie operazioni entrate in uscita, Giuntoli ha mostrato sin da subito di essere un lavoratore integerrimo e soprattutto molto esigente.

Dinanzi alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli ad inizio stagione, molti pensavano che potesse sin da subito intervenire sul mercato per offrire a Massimiliano Allegri ulteriori centrocampisti a rinforzo della linea mediana.

Le strategie di mercato

Ciò non è avvenuto perché l’idea del football director si sposa perfettamente con quella dell’allenatore toscano, ovvero valorizzare tutti gli elementi presenti in rosa. Pertanto, i primi veri acquisti dell’era Giuntoli alla Juventus sono avvenuti durante lo scorso mese di gennaio quando sono approdati il difensore Tiago Djalò e il centrocampista Carlos Alcaraz.

Questi due innesti non hanno fatto altro che rinforzare la squadra soprattutto in proiezione futura. Sebbene sembri proprio che alcuni elementi siano pronti e predisposti per cercare fortuna altrove sin dalla prossima estate, come ad esempio Federico Chiesa e forse Dusan Vlahovic, sembra proprio che più di tutti sia destinato a partire il tecnico Massimiliano Allegri.

Niente De Zerbi per il prossimo anno

Quest’ultimo, non particolarmente amato dalla tifoseria bianconera negli ultimi anni, potrebbe lasciare definitivamente il posto alla guida tecnica al nuovo allenatore del domani. Sebbene negli scorsi giorni si sia parlato molto di Zinedine Zidane e di un ritorno rocambolesco di Antonio Conte, c’è anche chi spera che possa giungere Roberto De Zerbi, attualmente al Brighton.

L’ex allenatore del Sassuolo, però, ha spento tutti gli entusiasmi dei tifosi in quanto ha fatto chiarezza sul suo futuro. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il tecnico non ha dubbi sul sul prossimo anno: “Sì, ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%.”