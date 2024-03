‘Non voglio Zirkzee’: Ibra ha le idee chiare | Il nuovo bomber del Milan viene da molto lontano

La dirigenza ha già in pugno un vero top player. L’attaccante del Bologna non rientra nei piani: Cardinale prepara la bomba dell’anno.

Una delle grandi novità di questa stagione calcistica è rappresentata da Zlatan Ibrahimović, che è entrato a far parte della dirigenza del Milan da pochi mesi. Il campione svedese ha dimostrato sin da subito la volontà di imprimere nel contesto rossonero la sua personalità, cercando di inaugurare per il futuro, insieme a Giorgio Furlani, un periodo roseo e ricco di successi.

Ad oggi, però, la situazione la si può intendere in fase di stallo. Ormai, il ciclo di Stefano Pioli a Milano si può considerare concluso ed è per questo che dalla prossima estate molto probabilmente sarà nominato nuovo tecnico.

Si è parlato tanto di Antonio Conte e Zinedine Zidane, ma sono diverse anche altre strade che porterebbero a tecnici preparatissimi come Vincenzo Italiano della Fiorentina. In ogni caso, il calciomercato sarà sicuramente al centro dei prossimi obiettivi societari.

Nonostante nella passata sessione estiva di calciomercato il presidente Gerry Cardinale abbia portato a casa ben 10 colpi in entrata, sicuramente opererà per il meglio della squadra con altre scelte ben ponderate.

La pista fredda olandese

Con Olivier Giroud prossimo alla cessione negli Stati Uniti per disputare il campionato della MLS League, si adopererà anche una sorta di ringiovanimento della squadra. Non è dato sapere se il portoghese Rafael Leao possa partire insieme al compagno di reparto, ma una cosa è certa: molte sono le squadre della Liga spagnola e della Premier League che hanno puntato gli occhi su di lui.

Nelle scorse settimane si parla incessantemente di interesse del Milan e del Napoli per il campioncino del Bologna, Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, totalmente esploso in questa stagione calcistica in quanto diventato attaccante titolare del Bologna di Thiago Motta, sembra essere pronto per approdare in una big del calcio italiano.

David: Milan o Napoli?

Ora, però, la pista che porta al forte talento olandese potrebbe essere soppiantata da un altro obiettivo che, ancora una volta, sembrerebbe essere conteso sia dai rossoneri che dai partenopei. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando al prossimo sostituto di Victor Osimhen.

Per questo motivo, la società starebbe sondando alcuni profili come quello del canadese Jonathan David, che attualmente milita in Ligue 1 francese con il Lille. L’attaccante sarebbe perfetto sia negli schemi degli azzurri che dei diavoli.