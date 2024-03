Gasperini, anche lui è pronto a lasciarti: ‘Farà come Zapata’ | Brutto colpo in casa Atalanta

L’Atalanta ha cambiato molto negli ultimi anni, e ora anche questo calciatore è pronto a dire addio secondo alcune indiscrezioni. Gian Piero Gasperini, infatti, non è soddisfatto dalle sue prestazioni che, numeri alla mano, sono state molto inferiori alle aspettative.

Non è sempre scontato riuscire a effettuare le scelte corrette quando si parla di calciomercato. Anzi, scegliere i calciatori giusti da inserire all’interno di una rosa è qualcosa di piuttosto complicato. I ragionamenti non coinvolgono soltanto il versante tattico o tecnico.

In fin dei conti, quando si ha a che fare con giocatori più o meno giovani, si ha a che fare con persone che hanno obiettivi e attitudini differenti l’una dall’altra. Insomma, riuscire a fare un mercato che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati è merito dei responsabili a livello dirigenziale.

Ogni tanto, però, si approfitta di alcune occasioni in cui i cartellini per accedere alle prestazioni sportive dei calciatori sono abbastanza abbordabili da permettere di fare una scommessa. Spesso abbiamo assistito a giocatori che sono esplosi a seguito di un cambio di casacca.

Uno dei giovani italiani più promettenti degli ultimi anni si è un po’ perso nel corso del tempo. Ora a farne le spese è l’Atalanta, che tanto aveva investito su di lui nella scorsa finestra di mercato.

Una stagione non all’altezza

La formazione allenata da Gasperini ha fatto esplodere tantissimi talenti negli ultimi anni. Tutti i cicli, però, finiscono, e l’estate scorsa c’è stato un cambio di direzione netto nel reparto offensivo nerazzurro. Il bomber Duvan Zapata, infatti, è stato venduto per fare spazio a Gianluca Scamacca.

La squadra ha dovuto sborsare una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro per soffiarlo all’Inter, caricando molto le speranze sull’attaccante ex West Ham. I numeri ad oggi, però, sono tutt’altro che positivi: si parla di 7 gol in 25 presenze.

La rottura potrebbe arrivare a fine campionato

Considerando che l’Atalanta ha cambiato molto negli ultimi anni, la squadra si trova ora in una posizione piuttosto complicata. La cifra investita è importante ed è molto difficile trovare qualcuno disposto a eguagliarla in caso di vendita. La domanda che aleggia a Bergamo è una sola.

Quanto conviene continuare a puntare su una possibile esplosione di Gianluca Scamacca? Il ragionamento, infatti, potrebbe portare a un allontanamento che avrebbe del clamoroso, considerando che sarebbe il secondo centravanti venduto nel giro di due anni. Le analisi continuano in casa Atalanta.