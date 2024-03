Queste sono le condizioni: Juventus, siamo alla resa dei conti | Ultimatum decisivo: il bomber ai saluti

Il centravanti bianconero è sul punto di lasciare Torino. Il suo futuro in squadra è già scritto: i tifosi insorgono per tale decisione.

Tra le squadre che maggiormente stanno brillando in questo campionato per prestazioni importanti e risultati soddisfacenti, è il caso di menzionare la Juventus del tecnico toscano, Massimiliano Allegri.

La squadra, nonostante non abbia preso parte alle competizioni europee durante questa stagione calcistica, ha potuto concentrare tutte le sue forze in Serie A e in Coppa Italia. Al momento, i bianconeri si ritrovano nella seconda posizione in classifica, sperando di consolidare tale posizione utile per ritornare in Champions League a partire dal prossimo anno.

Il tecnico toscano, sin dalla scorsa estate, ha avuto la possibilità di essere affiancato da un football director di tutto rispetto, Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, arrivato da Napoli alcuni mesi fa, ha portato sin da subito il suo modo di essere un dirigente apprezzato e soprattutto attento a condurre un lavoro meticoloso e mai superficiale.

Le decisioni portate avanti dal DS bianconero sono state sin da subito attente e mai arruffato. Il solo fatto di non aver ingaggiato centrocampisti a parametro zero per sopperire alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli dimostra come il suo modo di lavorare sia estremamente utile ed ingegnoso per la causa bianconera.

Gli intrecci di mercato

Sebbene il suo futuro a Torino sia certo, quello che risulta enigmatico è quello del tecnico livornese. Il prossimo anno, infatti, la Juventus potrebbe avere un nuovo allenatore. Come se non bastasse, la scorsa estate sembrava che il bomber serbo Dušan Vlahović fosse in procinto di lasciare la squadra per approdare a Londra vestendo la casacca blues del Chelsea.

La trattativa è saltata in quanto sarebbe dovuto giungere a Torino Romelu Lukaku, che poi è stato letteralmente scippato dalla Roma. Al momento, non è dato sapere se nella prossima sessione estiva di calciomercato l’ex attaccante della Fiorentina possa continuare il suo percorso con la casacca bianconera o andare altrove.

Chiesa prossimo alla cessione?

Al momento, però, chi sembra essere più propenso a partire e lasciare definitivamente la Juventus è proprio Federico Chiesa. Quest’ultimo, infatti, sembrava essere rinato soprattutto nelle partite della Nazionale italiana con Luciano Spalletti, mentre a Torino stenta a esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Ciò è dovuto anche al nuovo dualismo che si è creato con il diciottenne turco Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da la stampa, il centravanti bianconero sarebbe entrato nel mirino di tre big d’Europa: Liverpool, Newcastle e Bayern Monaco.